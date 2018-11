Dezember ist Kirchenaustrittsmonat

Bei einem Kirchenaustritt muss auf alle steuerpflichtigen Einkünfte eines Jahres anteilig Kirchensteuer entrichtet werden. Insbesondere wer im nächsten Jahr höhere Einkünfte, wie z. B. eine Abfindung, erwartet, sollte den Kirchenaustritt nicht ins kommende Jahr verschieben.

Grund ist die sogenannte „zeitanteilige Zwölftelung“: Für jeden Monat der Mitgliedschaft wird 1/12 der Kirchensteuer erhoben, die bei ganzjähriger Mitgliedschaft zu zahlen gewesen wäre. Somit wird die Kirchensteuer im Austrittsjahr anteilig auf das gesamte Jahreseinkommen erhoben, auch wenn man nur einen Monat Kirchenmitglied war.

Die Kirchensteuerpflicht endet mit Ablauf des Monats in dem der Kirchenaustritt erklärt wurde (Der sogenannte „Reuemonat“ wurde abgeschafft). Wer im Dezember aus der Kirche austritt, ist somit ab 1. Januar von der Kirchensteuer befreit. Wer dagegen erst im Januar austritt, muss auf alle Jahreseinkünfte anteilig Kirchensteuer zahlen. Darum ist der Dezember der Kirchenaustrittsmonat .

Beispiel Kirchenaustritt am 15. Januar 2019. Ende der Kirchensteuerpflicht am 31.01.2019. Die Kirchensteuer wird auf alle Einkünfte im Jahr 2019 berechnet. Von diesem errechneten Betrag wird 1/12 als Kirchensteuer erhoben.

In Deutschland muss der Kirchenaustritt bei einer staatlichen Behörde erklärt werden. Sie können natürlich auch in jedem anderen Monat aus der Kirche austreten.

► Informationen zum Kirchenaustritt - Vorgehen



Sie müssen persönlich beim Standesamt Ihrer Gemeinde bzw. bei Ihrem Amtsgericht erscheinen. Dort füllen Sie dann ein Formular aus und unterschreiben. Sie benötigen einen gültigen Ausweis oder Reisepass. Verheiratete oder Geschiedene benötigen in einigen Bundesländern zusätzlich das Familienbuch. Eine Begründung für den Austritt ist nicht nötig.



Ein Austritt per Brief oder online ist nicht möglich!

Es gibt kein Kirchenaustrittsformular zum Download!

Alternativ ist es auch möglich den Kirchenaustritt vor einem Notar zu erklären. Dafür werden allerdings zusätzlich Notargebühren fällig.

► Kirchenaustritt bei Minderjährigen



Für Kinder unter 12 Jahren und für Geschäftsunfähige können die gesetzlichen Vertreter, denen die Personensorge zusteht, den Kirchenaustritt stellvertretend erklären, diese müssen zeitgleich beim Amtsgericht bzw. Standesamt vorsprechen; ein alleiniges Sorgerecht ist gegebenenfalls nachzuweisen.



Bei Kindern zwischen 12 und 14 Jahren kann der Austritt nicht gegen deren Willen erklärt werden und die Zustimmung zum Austritt kann das Kind nur selbst abgeben und muss daher zusammen mit seinen gesetzlichen Vertretern (ein alleiniges Sorgerecht ist gegebenenfalls nachzuweisen) zur Erklärung beim Amtsgericht bzw. Standesamt erscheinen,



Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr können Minderjährige selber den Austritt erklären, auch gegen den Willen der gesetzlichen Vertreter.

► Nach dem Kirchenaustritt werden informiert:

• die betroffene Kirche oder Religionsgesellschaft,

• die zuständige Meldebehörde,

• das für die Ausgetretenen zuständige Finanzamt und

• das Standesamt, das das Ehe- oder Lebenspartnerschaftsregister führt.

Für weitere Informationen, etwa über die Gebühren und zuständige Behörden in Ihrem Bundesland >> einfach dem Link zu Ihrem Bundesland folgen >> weiter.

► Kirchenaustritte in Deutschland 1990-2017

Jahr Kath. Kirche Ev. Kirche Gesamt 1990 143 530 144 143 287 673 1991 167 933 237 874 405 807 1992 192 766 361 256 554 022 1993 153 753 284 699 438 452 1994 155 797 290 302 446 099 1995 168 244 296 782 465 026 1996 133 275 225 602 358 877 1997 123 813 196 602 320 415 1998 119 265 182 730 301 995 1999 129 013 192 880 321 893 2000 129 496 188 557 318 053 2001 113 724 171 789 285 513 2002 119 405 174 227 293 632 2003 129 598 177 162 306 760 2004 101 252 141 567 242 819 2005 89 565 119 561 209 126 2006 84 389 121 598 205 987 2007 93 667 131 000 224 667 2008 121 155 168 901 290 056 2009 123 681 148 450 272 131 2010 181 193 145 250 326 443 2011 126 488 141 497 267 985 2012 118 335 138 195 256 530 2013 178 805 176 551 355 356 2014 217 716 270 003 487 719 2015 181 925 211 264 393 189 2016 162 093 190 284 352 377 2017 167 504 200 000 367 504 Austritte aus den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und aus den Bistümern der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Quellen: Kirchenamt der EKD, Deutsche Bischofskonferenz (DBK). Kirchenaustritte Evangelische Kirche 2017 ≈ vorläufige Zahlen.

Siehe auch: Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung.

Weitere Statistiken nach Prozent, Bistümer, Landeskirchen, Kirchensteueraufkommen etc. >> weiter.

