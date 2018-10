Ukraine-Russland-Konflikt: Was Ihnen deutsche Medien vermutlich nicht mitteilten

Was Ihnen deutsche Medien vermutlich nicht mitteilten

von Jochen Mitschka

Wenn ich deutsche und ausländische Nachrichtensendungen vergleiche, stelle ich immer wieder fest, dass die Gewichtung der Wichtigkeit von Informationen stark abweichen. Besonders wenn die Quellen der Information nicht zu einem der NATO-Länder gehört. Aber selbst innerhalb der EU, innerhalb der NATO-Länder gibt es erstaunliche Differenzen in der Gewichtung von Nachrichten. Hier ein paar Beispiele, alleine in Hinsicht auf Nachrichten aus der Ukraine in den letzten Wochen.

► Die Terroristenschleuser

In der von Deutschland nicht anerkannten Volksrepublik Lugansk (LPT) die sich in einem Gebiet der Ostukraine konstituiert hat, weil die Menschen nicht mit dem gewaltsamen Putsch und seinen Folgen in Kiew im Jahr 2014 einverstanden waren, wurde Mitte Oktober vom Sicherheitsdienst nach eigenen Angaben ein kriminelles Netzwerk aufgedeckt, das auch Terroristen in EU-Länder und nach Russland schleusen sollte. Das Gebiet der Ukraine bietet sich insofern für solche Aktivitäten an, da sich durch den Bürgerkrieg und den wirtschaftlichen Niedergang Extremisten und Waffen zahlreich vorhanden sind.

„Das Ministerium für staatliche Sicherheit der Volksrepublik Lugansk hat das Mitglied einer georgischen kriminellen Organisation verhaftet, der sich damit befasst hatte, Militante von Terrororganisationen aus Ländern des Mittleren Ostens in der Ukraine zu legalisieren, mit dem Ziel, sie weiter in EU-Länder und die Russische Föderation zu schleusen“ [1]

Die Sprecherin des Ministeriums erklärte, dass der verhaftete ukrainische Staatsbürger, Oleg Stepanenko, der mit falschem Pass eingereist war, Teil der Neo-Nazi-Organisation „National Corps“ der Ukraine wäre.

► Ukrainische „Nationalisten“ feiern falschen Jahrestag

Im September und Oktober wies der an der Schule für politische Studien der kanadischen Universität Ottawa lehrende Wissenschaftler Prof. Ivan Katchanovski darauf hin, dass die in der Ukraine gefeierte „Ukrainian Insurgent Army“ (UPA) nicht nur am falschen Tag gefeiert wurde, sondern eine Feier von Faschisten, Neo-Nazis, auch unter Beteiligung von deutschen Neonazis, und nicht wie in den westlichen Medien verbreitet von „Nationalisten“, war. [2]

► US-geführte NATO-Ukrainische-Manöver an Grenze zu Russland

Mit der zweiwöchigen mulitnationalen Militärübung „Klarer Himmel 2018“ (Clear Sky 2018) wurden in der Ukraine gemeinsam mit Soldaten aus den acht NATO-Staaten Polen, Rumänien, Estland, aus Belgien, Dänemark, den Niederlanden und natürlich aus Großbritannien und den USA, Manöver an der Grenze zur Russland durchgeführt. Die Vereinigten Staaten haben das Manöver initiiert .

Die US-Botschaft erklärte, dass die Manöver „Frieden und Sicherheit“ für die Region sicher stellen sollen. Die US-Luftwaffe interpretiert das Ziel etwas differenzierter: „um regionale Fähigkeiten die Lufthoheit zu sichern“ ach ja, und natürlich um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten.

„Seit im Jahr 2014 Kämpfe zwischen pro-russischen und pro-westlichen Kräften ausbrachen, wurden über 10.000 Ukrainer getötet. Beamte aus Kiew haben seit dem Anschluss der Krim [Anm. des Übersetzers: an Russland] konstant die Drohung einer unmittelbar bevorstehenden russischen Militärinvasion behauptet und sogar die Möglichkeit des Szenarios eines 3. Weltkrieges zwischen dem Westen und Russland wegen ukrainischem Territorium in den Raum gestellt.“ [3]

Falls Sie sich fragen, warum fast nur NATO-Flugzeuge an dem Manöver teilnehmen, und wofür die nächsten Finanzhilfen für die Ukraine verwandt werden, hat vielleicht General Nikolaj Antoschkin, Ex-Vize-Kommandeur der russischen Luftstreitkräfte, eine Antwort für Sie:

„Das NATO-Manöver in der Ukraine hat aber auch noch einen anderen Grund: ‚Die ukrainische Luftwaffe wird auf NATO-Standards getrimmt. Das heißt auch, die Ukraine wird im Westen als Absatzmarkt für gebrauchte NATO-Jets betrachtet. Bald werden jene Flugzeuge dorthin geliefert, die erst in den USA, dann in Polen, Rumänien und Estland geflogen sind. Kiew wird sie natürlich dankbar annehmen‘, sagt General Antoschkin.“ [4]

► Russland rettete Ukraine vor neuem Tschernobyl

Der ehemalige ukrainische Verkehrsminister Jewgeni Tscherwonenko gab eine für ukrainische Verhältnisse revolutionäre Erklärung ab, an der man seine innere Bewegtheit erkennen mag:

„Und jetzt das Interessanteste – allein im vergangenen Jahr kam es beinahe zu zwei schrecklichen Havarien im AKW Süd-Ukraine und im AKW Saporischschja – dem größten in der Welt [5]. Es wäre beinahe zum zweiten und dritten Tschernobyl gekommen. Wissen Sie, wer uns rettete? ‚Der Aggressor‘ rettete uns. Hätten sich die Energiesysteme unserer Länder nicht gekreuzt und wären aus Russland keine Stromreserven umgeleitet worden, wäre bei uns die Frequenz gefallen, und unsere Energiesysteme wären einfach zusammengebrochen“ [6]

► Der Präsident des ukrainischen Parlaments (Werchowna Rada) nennt Hitler „größten Demokraten“

In einem Fernsehinterview nannte Andrij Parubij Adolf Hitler „den größten Demokraten“. Parubij erklärte während einer Liveübertragung des ukrainischen ICTV-Kanals im Fernsehen: „‘Ich bin selbst ein großer Unterstützer von direkter Demokratie‘, gestand Parubij. ‚In diesem Sinne, will ich Ihnen sagen, die größte Person, die direkte Demokratie praktizierte, war Adolf Aloizovich [Hitler] in den 30er Jahren‘.“ [6]

Andrij Parubijhat eine einschlägige Vergangenheit. Der niederländische Politikwissenschaftler Kees van der Pijl schreibt in seinem Buch [»Der Abschuss. Flug MH17, die Ukraine und der neue Kalte Krieg«, PapyRossa Verlag, 8/2018, 358 Seiten, ISBN 978-3-89438-649-8, >> Vorwort; H.S.] über den Abschuss der Malaysia-Airlines-Flug 17:

„Das abschließende Planungstreffen, bei dem den bewaffneten Ultras grünes Licht gegeben wurde, fand in der deutschen Botschaft in Kiew am Abend des 20. Februar, einem Donnerstag, statt. Bevor also Außenminister Steinmeier die Verhandlungen mit Janukowytsch begann, hatte sein Botschafter ein Treffen geleitet, an dem US-Botschafter Pyatt und andere NATO-Diplomaten teilnahmen und bei dem Andrij Parubij, der Kopf des bewaffneten Aufstandes, ebenfalls anwesend war. Der Mann, der für die tödlichen Schüsse dieses Tages und für die am 18. verantwortlich war, erschien im Kampfanzug und mit Sturmhaube und drohte damit, dass, »wenn die westlichen Regierungen keine entschiedenen Aktionen gegen Janukowytsch unternehmen, der ganze Prozess eine noch wesentlich bedrohlichere Dimension annehmen könne«.“ [7]

Darüber hinaus war er Mitgründer der rechtsextremen Sozial-Nationalen Partei der Ukraine, der Vorläuferin der heutigen Partei »Allukrainische Vereinigung „Swoboda“«, zeitweise war er auch in anderen nationalistischen Organisationen wie „Patriot der Ukraine“ aktiv.

► USA will Militärhilfe für die Ukraine drastisch erhöhen

Während die EU-Länder, insbesondere Frankreich und Deutschland, versuchen Öl auf die Wogen zu gießen und eine bewaffnete „Lösung“, d.h. einen Krieg zwischen der Ukraine und den aufständischen Provinzen, die sich abgespalten haben, zu verhindern, gießen die USA Benzin in die Flammen des ukrainischen Nationalismus.

„Washington erhöhen noch einmal den Einsatz in der Ukraine. Kurt Volker, der US- Vertreter für die Ukraine-Verhandlungen sagte in einem Interview mit dem Guardian, das am 1. September veröffentlich worden war, dass ‚Washington bereit ist, angesichts der anhaltenden Unterstützung Russlands für die östlichen Separatisten, Waffenlieferungen an die Ukraine zu verstärken, um die Marine und die Luftabwehr des Landes zu stärken‘. Ihm zufolge war die Trump-Regierung „absolut“ vorbereitet, weitere tödliche Waffen an die ukrainischen Streitkräfte zu liefern, abgesehen von den Anti-Panzer-Raketen, die bereits im April geliefert worden waren.“ [8]

► Stellvertr. Vors. des Parlaments der Ukraine gibt zu, Krieg gegen Aufständische begonnen zu haben

Der ehemalige Anführer der extremistisch nationalistischen Partei Rechter Sektor, und stellvertretender Vorsitzender der Verkhowna Rada, Dmytro Anatolijowytsch Jarosch, überraschte viele, als er zugab, dass im April 2014 Mitglieder des Rechten Sektors, an den Kämpfen in Slowjansk, angeblich auf Befehl aus Kiew, teilgenommen hatte. Das erklärt, warum seine Visitenkarte am Tatort gefunden wurde. Diese Ereignisse hatten die militärischen Aktionen gegen die Aufständischen des Donbass, und den Propagandakrieg gegen Russland, ausgelöst.

Kees van der Pijl schreibt in seinem Buch über den Vorfall, der den Krieg auslöste:

„Vor dem Hintergrund eines drohenden Bürgerkriegs verhandelten Russland, die EU und die USA in Anwesenheit von Vertretern der ukrainischen Putschregierung, aber ohne Vertreter des Donbass (deren Anwesenheit von Kiew blockiert worden war), am 17. April in Genf. Am 20. wurde eine Vereinbarung über eine Amnestie, Wahlen und Verfassungsänderungen erreicht, die in vielen Fällen ein Spiegelbild der Zugeständnisse waren, die Janukowytsch im Februar gemacht hatte. (…) Am nächsten Tag jedoch griffen Militante des Rechten Sektors, kommandiert von Dmytro Jarosch, unbewaffnete Zivilisten in Slowjansk an und töteten fünf Menschen. »Dieser Angriff der paramilitärischen Allianz aus extremen Nationalisten und Neonazi-Organisationen stellte die wichtigste Eskalation des Konfliktes dar«, schreibt Ivan Katchanovski. (…) Von nun an sollten diese Kräfte und ihre NATO-Unterstützer immer dann zuschlagen, wenn Verhandlungslösungen möglich erschienen, um diese zu blockieren.“ [9]

► Die wahre, amerikanisierte, von Nazis dominierte Ukraine

In einem Artikel vom 8. August wird dargelegt, dass die Ukraine seit 2014 von einer amerikanisierten und von Nazis dominierten Nazi-Bewegung dominiert wird. In dem Artikel wird auf eine Veröffentlichung von Andrij Bilezkyi verwiesen, dessen Bataillon National Corps vom US-Steuerzahler finanziert wird.

„Sozialer ukrainischer Sozialismus. (…) Die wichtigste Idee des mystischen Sozialen Nationalismus ist seine Erschöpfung, die nicht aus Pfählen separater Individuen besteht, die mechanisch vereinigt werden durch etwas, das sich „Ukrainisch“ nennt, und das Vorhandensein eines Passes, sondern stattdessen ein einziger nationaler biologischer Organismus, der einen neuen Menschen erschaffen wird - einen physisch, intellektuell und spirituell höher entwickeltes Wesen. Aus der Masse der Individuen wird die Nation hervorgehen, und der ganz frühe Anfang des modernen Menschen: Supermann. (…) III. Imperialismus. Wir ändern die Ausdrücke ‘unabhängige Ukraine’, ‘vereinte Ukraine’ und ‘Ukrainer’ durch die einer imperialen Nation, die eine lange Geschichte hat … Die Aufgabe der derzeitigen Generation ist die Erschaffung eines Dritten Reiches [ein ukrainisches Drittes Reich] - die Große Ukraine. .. Jeder lebende Organismus der Natur sucht sich auszudehnen, sich zu reproduzieren, seine Zahl zu vervielfachen. Dieses Gesetz ist universal … (…) Die Verlangsamung des Bevölkerungswachstums führt zum biologischen Tod von Nationen, die Aufgabe der politischen Expansion, und den Niedergang des Staates. … Wenn wir stark sind, nehmen wir uns, was unser Recht ist, und darüber hinaus noch mehr, wir werden ein Reich mit Supermacht -- Die große Ukraine.“[10]

► MH17: Malaysia glaubt nicht an die Beschuldigung Russlands

Vermutlich hatten Sie gar nicht gehört, dass Malaysia das Untersuchungsergebnis der offiziellen Untersuchungskommission (in der die Ukraine ein Veto-Recht eingeräumt worden war) nicht als valide anerkennt. Falls doch, sollten Sie wissen, dass diese Ablehnung nun zu einem medialen Angriff gegen das Land führt.

„Malaysia fand die vom Gemeinsamen Ermittlungsteam bereitgestellten Beweise für die Schuld Russlands nicht überzeugend, Bellingcat glaubt, der russische Geheimdienst stecke dahinter. (…) Es ist schon seltsam, dass westliche Staaten, allen voran Großbritannien, mit ihren nicht unerheblichen Geheimdienstkapazitäten und Polizeibehörden auf eine Gruppe von Amateuren namens Bellingcat rekurrieren, um Aufklärung über den Einsatz von chemischen Waffen in Syrien, den Abschuss von MH17 oder den Anschlag auf die Skripals und die dafür angeblich Verantwortlichen zu erhalten.“ [11]

► Fazit

Auch etwas kritische Blogger im Internet wussten, dass die Auslassungen des Auswärtigen Amtes gegenüber den Bundestagsabgeordneten über die Ukraine-Krise bzw. der Vertragstext des EU-Assoziierungsabkommens voller Auslassungen, Fehlinterpretationen und schlicht Unwahrheiten steckte [12].

Das ist der Grund, warum ich das erwähnte Buch von Kees van der Pijlüber den Fall MH17 übersetzte. [»Der Abschuss. Flug MH17, die Ukraine und der neue Kalte Krieg«, PapyRossa Verlag, 8/2018, 358 Seiten, ISBN 978-3-89438-649-8, >> Vorwort; H.S.]. Ein Buch, das Informationen und Erklärungen enthält, die Ihnen die Medien vorenthalten.

Das ist der Grund, warum ich selbst ein Buch über die Ukraine-Krise geschrieben habe [13], und vier Jahre später nachweise, dass die Kritik, die vom Establishment damals vom Tisch gewischt worden war, richtig war, dass die befürchteten Folgen eintraten. Aber der Fall der Ukraine ist nur einer von vielen anderen Falsch- oder fehlenden -Informationen.

Seien Sie kritisch. Gegenüber jeder Information, auch aus den „alternativen Medien“. Aber lassen Sie sich nicht verunsichern. Das Establishment erklärt, alleine das Recht zu haben die Wahrheit zu definieren. Und sie muss das nicht beweisen. Wie oft finden Sie nachprüfbare Links in den Nachrichten und Kommentaren der „Qualitätsmedien“, um sich selbst davon zu überzeugen, dass die angebotene Interpretation der Informationen richtig ist?

Das Establishment glaubt, nur Zweifel sähen zu müssen, damit die Menschen „im Zweifel an das Bekannte“ glauben. Lassen Sie sich nicht in die Falle locken, wegen einiger Falschinformationen im Netz (von wem?) zu glauben, dass alles unseriös ist, was im Internet steht. Im Gegenteil. Wenn ein Qualitätsmedium als Quelle auf ein anderes verweist, und daraus manchmal sogar ein Zirkelbezug entsteht, heißt das nicht, dass die Information, oder besser gesagt die Interpretation einer Information, zutreffend ist.

Seien Sie kritisch.

Jochen Mitschka

________________

Jochen Mitschka hat als Geschäftsreisender, Unternehmensberater und UN-Mitarbeiter die gesamte Welt bereist. Mit dem nüchternen Blick eines Kosmopoliten analysiert der Software-Projektmanager im Ruhestand die politische Lage im Iran. In seinem eben erschienenen neuen Buch „Der Krieg gegen den Iran – westliche Narrative hinterfragt“ beschäftigt er sich mit den Grundlagen, die den Iran überhaupt zu einer Demokratie gemacht haben, zeigt auf, welche westlichen Werte der Iran bei einer Aggression durch den Westen zu verlieren hat und warnt eindringlich davor, das Land zu destabilisieren.

Mitschka, geboren 1952, kam 2009 mit seiner Frau aus Asien zurück nach Deutschland. Er veröffentlichte unter verschiedenen Pseudonymen Artikel und Bücher über Südostasien aber nach 2009 auch über die Piratenpartei. In letzter Zeit schreibt er vorwiegend unter eigenen Namen. Er übersetzt politische Bücher, wie z.B. "Dirty War on Syria" ("Der schmutzige Krieg gegen Syrien. Washington, Regime Change und Widerstand") von Tim Anderson. (zur ausf. Buchvorstellung)

Mitschka schrieb ein Buch über die Ukraine-Krise, das er auf academia.edu veröffentlichte, und übersetzte das Buch über den MH17-Abschuss von Kees van der Pijl, das im August 2017 erschien. Als Jo Menschenfreund bloggte er über Demokratie, Medien und internationale Krisen und schrieb, was man in deutschsprachigen Medien meist vergeblich suchte.

_______________

